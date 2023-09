Honey Are U Coming? | la traduzione del testo della canzone dei Måneskin

(Di venerdì 1 settembre 2023) La nuovadeisi intitola(Are U?) ed è uscito l’1 settembre 2023. Ecco ladeloriginale inglese. Il significato del brano, spiegato da Damiano David e Victoria De Angelis, è nella storia di due persone che si incontrano e la loro sinergia è tale da convincere entrambi a tentare una nuova avventura, lasciandosi alle spalle la tristezza e la sensazione di essere “fuori posto”. Vediamoci dove non chiude mai Vediamoci dove la speranza non muore mai In amore tutto vale Tesoro, vieni? Tesoro, vieni? Se vuoi venire, conosco un posto giù in città, baby Ti farò scoprire cos’è l’amore all’italiana, baby Ti farà stare bene come non mai prima d’ora Ti piacerà, vedrai Insieme raggiungeremo l’apice, creeremo un nuovo mondo Dove si può morire senza ...

