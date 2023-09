Honey Are U Coming? è il nuovo singolo dei Maneskin | un tuffo negli anni ’90 testo e traduzione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le novità dopo l’esplosione di Rush! erano nell’aria, eabbiamo notato senza troppi sforzi l’estremo spirito prolifico della band romana. Ildeiè radiofonico come da tradizione, proprio come ogni brano lanciato nell’etere da Damiano David e soci.(Are U?) è fuori, oggi venerdì 1° settembre, su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Il taglio è rimasto lo stesso: la batteria di Ethan Torchio è un beat secco e quasi militaresco, motore di spinta dei riff di Thomas Raggi che sono sempre la spina dorsale del groove che distingue ogni produzione dei. Victoria De Angelis chiude l’atmosfera con il suo tocco percussivo che accompagna, inevitabilmente, il canto di Damiano David. Il tutto si ...