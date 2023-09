' Ho provato a difendermi ma erano troppi' | rider picchiato e rapinato a Torre Spaccata

Un rider è stato picchiato e rapinato a Torre spaccata, quartiere di Roma. Un caso, purtroppo, tutt'altro che isolato. Perché ..."Ho, ma erano troppi. Mi hanno portato via il cellulare e il portafogli". Assieme a soldi e documenti è sparita anche la bici. Ora è caccia agli aggressori. Tre si sarebbero ...' Ho- ha detto - ma erano in troppi. Mi hanno rubato il cellulare e il portafogli'. Oltre ai soldi, i cinque ventenni hanno portato via anche la bici elettrica del rider. Il ...

Rider accerchiato, picchiato e rapinato. “Ho provato a difendermi, ma erano troppi” Repubblica Roma

Un’ aggressione con calci e pugni, la vittima con naso e costole rotte. È successo mercoledì sera a Roma, a Torre Spaccata, dove un gruppo di cinque ventenni ha picchiato un rider di origine pakistana ...La vittima dell’aggressione avvenuta a Torre Spaccata, è un quarantaquattrenne di origine pakistana: ha il naso e le costole rotte ...