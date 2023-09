Highlights Italia-Serbia 78-76 | seconda fase Mondiali basket 2023 VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilcon glidi78-76, sfida valevole come prima partita dellaaidi. L’Italè ancora viva, recuperando sedici punti di svantaggio allae conquistando un successo fondamentale per tenere accese le speranze di quarti di finale aiche si stanno svolgendo in Asia. One man show di Simone Fontecchio, che si mette la sua Nazionale sulle spalle e ne segna 30. SportFace.

Risultati,, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali ... SKY PER L'AMBIENTE - In occasione del FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D', Sky promuove la sua ...Vince ancora l'di De Giorgi e lo fa contro l'Estonia con il secondo 3 - 0 in altrettante partite (25 - 17, 25 - 22, 25 - 19 i parziali). Azzurri che dunque rispettano il pronostico e si confermano in testa ...... tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa(dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24 , cone ...

Impresa Italia: battuta ancora una volta la Serbia Sky Sport

Inizia la seconda fase del Mondiale per l'Italia di Pozzecco. A causa della sconfitta contro la Repubblica Dominicana nel primo girone, gli azzurri non possono più sbagliare. Dopo quelle al Preolimpic ...Vittoria doveva essere e vittoria è stata al PalaBarton con gli azzurri che battono in tre set l'Estonia. Un match, fatta eccezione per la prima parte del secondo set, dominato dai campion d'Europa in ...