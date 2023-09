Highlights e gol Pontedera-Sestri Levante 2-0 | Serie C 2023 24 VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) Vittoria all’esordio per ilche si è imposto per 2-0 sul, nella prima giornata di/24. A firmare la vittoria dei padroni di casa sono stati Benedetti con la marcatura al 25esimo, e Ianesi con la rete messa a segno al 67esimo. Reti inviolate da parte degli ospiti, che firmano la prima sconfitta stagionale. Di seguito ilcon gli. SportFace.

...le squadre La cronaca di Sassuolo - Verona 3 - 1 ( GLI) Neroverdi avanti grazie al colpo di testa di Pinamonti che dopo 11 minuti ha sbloccato la gara. Occasioni per gli ospiti e un...Il Borussia Dortmund frena ancora sul pareggio, termina 2 - 2 la sfida contro l' Heidenheim. I gialloneri si portano in doppio vantaggio nella prima frazione di gioco con le marcature di Brandt e Can ...... inutile ilnel finale di Spinazzola. Quota nove punti per gli ospiti, restano a uno i padroni di casa. Di seguito le pagelle. GLIROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (34' st ...

Sassuolo-Verona 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

Roma-Milan, la cronaca con gli highlights del match della seconda giornata di Serie A, disputato venerdì 1 settembre all'Olimpico ...Tre vittorie in tre partite con il successo dell'Olimpico sulla Roma per 2-0 che dà consapevolezza. Il Milan vince con una prestazione autoritaria. All'8' Giroud sblocca il match su rigore (fallo di R ...