Highlights e gol Carrarese-Fermana 3-0 | Serie C 2023 24 VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lasi impone per 3-0 sullanella prima giornata di/24. Dopo la rete di Capello al 40esimo, è l’autogol di Calderoni a portare il match su un doppio allungo, per i padroni di casa. A mettere il sigillo sul risultato ci pensa poi Palmieri al 62esimo. Reti inviolate per gli ospiti che firmano la prima sconfitta stagionale. Di seguito ilcon gli highligths del match. SportFace.

...le squadre La cronaca di Sassuolo - Verona 3 - 1 ( GLI) Neroverdi avanti grazie al colpo di testa di Pinamonti che dopo 11 minuti ha sbloccato la gara. Occasioni per gli ospiti e un...Il Borussia Dortmund frena ancora sul pareggio, termina 2 - 2 la sfida contro l' Heidenheim. I gialloneri si portano in doppio vantaggio nella prima frazione di gioco con le marcature di Brandt e Can ...... inutile ilnel finale di Spinazzola. Quota nove punti per gli ospiti, restano a uno i padroni di casa. Di seguito le pagelle. GLIROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (34' st ...

Sassuolo-Verona 3-1: video, gol e highlights Sky Sport

Roma-Milan, la cronaca con gli highlights del match della seconda giornata di Serie A, disputato venerdì 1 settembre all'Olimpico ...Tre vittorie in tre partite con il successo dell'Olimpico sulla Roma per 2-0 che dà consapevolezza. Il Milan vince con una prestazione autoritaria. All'8' Giroud sblocca il match su rigore (fallo di R ...