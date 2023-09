Gullit | «Adesso l’Ajax ha il panico negli occhi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ruud, storico ex calciatore olandese, ha così commentato la situazione attuale in casa delOltre che nel Milan, Ruudha giocato in due delle due grandi d’Olanda, il Feyenoord e il Psv. Voetbalzone propone i suoi pensieri per quanto riguarda l’altra big, quelche l’anno scorso non ha vissuto una bella stagione e che da questa sessione di mercato sembra essersi indebolito: «Vivo ad Amsterdam. Tutti i miei amici sono stati giocatori dele sono nel. Allora io dico loro : “Ooh, sei stato il migliore, vero? Ora sai cosa si prova!”. È bello vedere di nuovo tutti con i piedi per terra. Ovviamente abbiamo bisogno anche di un buon Ajax, ma gli va dato tempo. Ma cheleggo nei loro…». Sulle motivazioni di ...