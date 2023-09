GTWC Europe | Pre-Qualifying Hockenheim | McLaren sfida Audi | domani gara-1

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023)beffanelle ‘Pre-’ del round didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Nicolai Kjærgaard (ge 59 #159) ha avuto la meglio per solamente 58 millesimi di margine su Mattia Drudi, in scena con l’#40 di Tresor Orange 1 che questa mattina ha dettato legge nella FP1. Akkodis ASP #88 (Mercedes) ed Emil Frey Racing #14 (Ferrari) inseguono nell’ordine al termine di un turno che ha visto leggermente attardate le Porsche e le BMW. Dinamic GT guarda da lontano i rivali così come WRT che ha firmato la 14a posizione con Maxime Martin/Valentino Rossi (WRT #46).regna in ogni caso in tutte le varie categorie iscritte nella Sprint Cup. La Gold, la Silver e la Bronze Cup sono tutte in mano al ...