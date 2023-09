Grassani | «Spalletti? Se il Napoli mi dirà di fare causa | andremo in tribunale»

L'avvocato, legale anche della SSC Napoli , è intervenuto in diretta ai microfoni dei colleghi di Tv ... Rinnovo Ci sono trattative avanzate e negoziazioni avanzate La querellevede ...Mattia, avvocato del Napoli, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul ... per parlare del caso mobbing connesso all'uscita di Bonucci , della querellee del ...In quell'accordo - spiegarinunciava ad allenare qualsiasi club o Nazionale'. L'avvocato quindi conclude: 'C'è chi dice che non vale quella clausola. Se il Napoli non avesse ...

Grassani: 'Spalletti è libero ma c'è una clausola da pagare' Agenzia ANSA

Il legale della SSC Napoli è tornato a parlare di due argomenti caldi di queste ultime settimane in casa azzurra.Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di TVPlay cominciando dal rinnovo di Victor Osimhen ...