Gp Italia | Sainz precede Norris e Perez nelle libere 2 a Monza

Carlosfesteggia il compleanno con il miglior tempo delle seconde prove libere al Gran Premio d'a Monza. Lo spagnolo della Ferrari (1'21''355) mette in riga la McLaren di Lando Norris, staccato ...Carlosdavanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP d'. Seguono Norris e Perez, 6° Leclerc in una giornata che ha fornito un antipasto di una qualifica che, stando così le cose, ......sessione di prove libere del Gran Premio d'a Monza , 14esimo atto del campionato 2023 di F1. Nella prima sessione Max Verstappen ha preceduto di pochi millesimi la Ferrari di Carlos

F1, prove libere Gp d'Italia a Monza: Sainz davanti a tutti ... Quotidiano Sportivo

Entrata a far parte dell'album dei ricordi la prima sessione di prove libere del GP d'Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza le squadre e i piloti hanno dovuto lavorare alacrement ...Da Charles Leclerc e Carlos Sainz in San Babila a Lewis Hamilton in Piazza Oberdan. Gli appuntamenti per incontrare e vedere gli assi del… Leggi ...