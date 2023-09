Carlos Sainz davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP d'. Seguono Norris e Perez, 6° Leclerc in una giornata che ha fornito un antipasto di una qualifica che, stando così le cose, potrebbe essere molto combattuta. Norris ad un soffio da Sainz Nel ...16:30 GP, il live timing delle prove libere 2 A Monza i motori si riaccendono per la seconda sessione di prove libere del venerdì: segui questecon la nostra diretta testuale e il live timing. Prove ...Il programma di gara del Gp d'si apre oggi alle 13.30 con la prima sessione di libere (FP1) e continuerà alle ore 17 con i piloti che torneranno in pista per una seconda prova () e un'altra ...

GP Italia, FP2: Sainz al top, Verstappen 5° davanti a Leclerc Autosprint.it

Entrata a far parte dell'album dei ricordi la prima sessione di prove libere del GP d'Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza le squadre e i piloti hanno dovuto lavorare alacrement ...Da Charles Leclerc e Carlos Sainz in San Babila a Lewis Hamilton in Piazza Oberdan. Gli appuntamenti per incontrare e vedere gli assi del… Leggi ...