Gp di Monza | la Ferrari alla sfida con la Red Bull | orari e programmi del week end

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Mondiale di Formula 1 fa tappa aper il Gp d’Italia 2023, ultimo appuntamento europeo della stagione e gara speciale delladi Charles Leclerc e Carlos Sainz che – dalle prove libere di oggi fino alle qualifiche di domani e al Gp di domenica 3 settembre – provano a dare fastidioReddi Max Verstappen, campione del mondo e dominatore del Mondiale con 9 vittorie consecutive. Ilend viene trasmesso in diretta tv da Sky Sport, qualifiche e gara sono trasmesse in diretta in chiaro su TV8. Il Gp di“è una gara diversa dalle altre. Guidare laè un privilegio e l’affetto c’è ovunque, ma qui… Speriamo di ottenere un buon risultato”, dice Leclerc, ansioso di riscattare una stagione sin qui deludente. “Abbiamo imparato molto, ...

L'impressione diffusa è che ladipossa ambire a una prestazione migliore rispetto a quella espressa a Zandvoort, da dimenticare per Charles Leclerc, più concreta nel risultato portato ...... ex boss di casache ha tagliato i ponti con Maranello al termine della stagione 2022. Dubbi inglesi Binotto tra l'altro è presente aproprio in questi giorni. Una apparizione, questa, ..., nonostante qualche possibile buco nelle tribune, il colore dominante sarà il rosso. Qui nel 1988 la leggendaria McLaren MP4/4 di Senna e Prost perse la possibilità di vincere tutte ...

ma per chi non si accontenta mai come lui è difficile confrontarsi con una realtà che lo vede con una macchina poco competitiva sul circuito di casa Charles Leclerc è innamorato della Ferrari, ancora ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP d'Italia - Numeri e statistiche GP d'Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE d ...