Gp di Barcellona | Bagnaia punta al consolidamento del primato nel Mondiale

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Moto2023 fa tappa aper il Gp di Catalogna, undicesimo apmento del campionato per le classi MotoGp, Moto2 e Moto3. Nel weekend che Sky Sport trasmetterà in diretta tv e che TV8 offrirà in chiaro (diretta sabato, differita domenica), riflettoriti in particolare sulla MotoGp, con Peccointenzionato a consolidare ilin classifica generale con la sua Ducati e Marco Bezzecchi desideroso di festeggiare nel modo migliore il rinnovo del contratto con il team di Valentino Rossi, con cui correrà anche nel 2024. Oggi si parte con le prove libere, domani gara Sprint MotoGp e domenica il Gp per le 3 classi. MOTO2 E MOTO3: ORARI E PROGRAMMA TV SKY SPORT Venerdì 1 settembre ore 8.55 – Moto3 – Prove libere 1 ore 9:45 – Moto2 – Prove libere 1 ore 10:40 ...

Nell'ultima gara in Olanda dominio di Francesco Bagnaia (Ducati), capace di trionfare sia nella gara Sprint che in quella della domenica, mentre il primato per il giro più veloce in gara a Barcellona appartiene a Johann Zarco con l'1:39.939 nell'edizione del 2021. Questa pista piace particolarmente anche a Pecco Bagnaia. Dopo il dominio di Bagnaia in Austria, i piloti tornano in pista per la prima sessione di prove al Montmeló. Domenica 3 settembre la gara di MotoGP è in diretta alle 14 su Sky Sport.

MotoGP: Scatta il fine settimana del GP di Catalogna e torna la sfida a Bagnaia. Pecco dovrà difendersi dagli assalti di Bezzecchi e Martìn, Aprilia sogna in grande con Espargarò. Marquez e Quartararo ...La MotoGP è in Catalogna. Ecco dove poter seguire il Gran Premio sia in TV che in streaming e le caratteristiche del tracciato di Montmelò.