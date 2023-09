GP Catalogna | Libere 2 MotoGP | ancora doppietta di Aprilia!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) È una super Aprilia quella che stiamo ammirando a Montmelò, in Spagna. Le2 del GPdihanno nuovamente votato per il team nero di Noale che è riuscito a piazzare Aleix Espargarò e Maverick Vinales davanti al resto del convoglio anche in questa seconda sessione. Terzo posto per Francesco Bagnaia di Ducati, bravo a precedere Johann Zarco (Pramac Racing) e Brad Binder (KTM). Indietro Marco Bezzecchi con Mooney VR46 Racing Team: è settimo. Lontanissime, ma non appare più una novità, le due Yamaha. GPuna super Aprilia (Credit foto – pagina Facebook del team di Noale) 1 ALEIX ESPARGARO Aprilia Racing Team 41 Aprilia 23 1’38.686 172.437 2 MAVERICK VIÑALES Aprilia Racing ...