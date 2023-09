Gossip Uomini e donne | Armando Incarnato | cacciato o riconfermato da Maria De Filippi?

(Di venerdì 1 settembre 2023) Negli ultimi giorni, si è scatenato un vero e proprio giallo intorno alla partecipazione dial popolare show ““. Dopo voci di un possibile addio,aveva smentito tutto con forza, criticando le notizie false sui social. Tuttavia, durante le prime registrazioni successive, il Cavaliere sembra non sia stato presente in studio, suscitando nuove speculazioni. Sarà stata la redazione a prendere una decisione drastica? Le sue parole su Instagram lasciano intendere il contrario., ci sarà il ritorno ? Nel mezzo di questa confusione, l’interrogativo principale è sefarà o meno ritorno al programma. Nonostante le smentite ...

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia tra le più amate di quelle sbocciate ae Donne, nel corso del tardo pomeriggio di venerdì 1 settembre hanno svelato il sesso del bebè che l'ex corteggiatrice porta in grembo. Sul portone di casa appenderanno un fiocco rosa, ...Mi sto ancora leccando le ferite" I due ex volti del programma sono stati ospiti di recente nello studio die Donne e hanno parlato proprio dei motivi che li ha spinti a mettere la parola fine ...Difficili le strade che porterebbero a Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato), duesicuramente affidabili e ligi al dovere, ma forse poco avvezzi a questa mansione. In realtà ...

Si è tenuto nelle ultime ore il baby shower del nascituro di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due hanno rivelato la gravidanza sui social e sono nelle scorse settimane hanno ...L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, intervistata dal settimanale Mio, ha parlato della fine della storia d'amore nata all'interno del dating show con Federico Nicotera. L'ex corteggiatrice di ...