Golf | Omega European Masters 2023 | Fitzpatrick sempre in testa | Paratore quinto

E venerdì ha vissuto proprio una di quei momenti magici in cui tutto gli viene semplice: all'... Leggi i commenti: tutte le notizie 1 settembre - 19:57E' andato in archivio il primo giro all'European Masters 2023 di Crans Montana. Ci sono ancora in ballo dei posti per il team europeo di Ryder Cup. In sei in testa a pari merito con Fitzpatrick , Fleetwood, Pepperell, Kawamura, Elvira,...Restano tre posti, sarà decisivo l'Master, infatti tutti quelli che sperano di arrivare a ... Leggi i commenti: tutte le notizie 31 agosto - 19:25

Super Migliozzi: miglior score all’Omega European Masters La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Azzurri protagonisti in Svizzera nel secondo round dell'Omega European Masters. A metà gara, a Crans Montana, nell'ultimo torneo di qualificazione per i giocatori europei alla ...I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Weekend reso ancor più gustoso dall'assenza di tornei americani che ha regalato la possibilità di ammir ...