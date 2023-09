Giuseppe Brindisi | Zona Bianca | Ecco Perchè Si Sta Parlando Di Lui!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 1 settembre 2023)è uno dei conduttori più amati di Rete 4, con il suo amato programma. Ora però si stadi lui anche per via del presunto flirt con Cristina Seymandi…è il conduttore di. Ultimamente si stamolto di lui per via dell’argomento Cristina Seymandi, l’imprenditrice lasciata dal promesso sposo durante la festa per annunciare le loro nozze, con un video che ha fatto il giro del web. Secondo alcune indiscrezioni,sarebbe uno degli amanti di Cristina, motivo per cui ultimamente lui è al centro del dibattito.: vita e carriera del conduttore di ...