Giulia Salemi non passa inosservata agli occhi di un volto importante della serie Grey’s Anatomy

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha rubato la scena al Festival di Venezia, attirando l’attenzione grazie a un incontro sorprendente con Patrick Dempsey. L’attore ha repostato una sua Instagram story, creando un momento di connessione che ha entusiasmato i fan L’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia è stata un’occasione speciale per il mondo dello spettacolo e degli influencer. Tra le stelle internazionali come George Clooney e Patrick Dempsey, spicca, che ha attirato l’attenzione grazie a un gesto inaspettato dell’attore. In questo articolo, esploreremo il momento dial Festival di Venezia e il suo incontro con Patrick Dempsey. La seconda serataMostra del Cinema di Venezia è stata un tripudio di glamour e stelle dello spettacolo. Tra i ...

, tra gli ospiti della kermesse cinematografica insieme a Pierpaolo Pretelli ha assistito all'anteprima lodando il lungometraggio di Michael Mann . L'influencer italo - persiana ed ex ...ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia e a seguire, con suo grande stupore, il divo americano Patrick Dempsey ha condiviso una sua story sui social. L'influencer infatti ha ...Un repost già diventato virale ed un bacio appassionato che sarà difficile da dimenticare: cosìconquista la Mostra del Cinema di Venezia 2023 . Sul red carpet dell'80esima edizione del Festival, la modella ed ex Vippona ha fatto parlare di sé, non solo per l'abito., ...

Venezia 80, Giulia Salemi sommersa dalle critiche dopo il red carpet RDS 100% Grandi Successi

Venezia 80, il gesto di Patrick Dempsey per Giulia Salemi e la reazione dell'influencer italo persiana mandano i social in tilt.Al Festival di Venezia il divo americano Patrick Dempsey ha condiviso una Ig Stories di Giulia Salemi e ha sfilato sul red carpet insieme a Pierpaolo Pretelli.