Giulia Salemi bocciatissima al Venezia | la sfilata sul red carpet è tra fischi e pernacchie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Anchee Pierpaolo Pretelli sul reddella ottantesima edizione della Mostra del cinema di. La coppia, seguitissima sui social, è sbarcata in laguna giovedì 31 agosto ed ha sfilato sul prestigioso tappeto rosso in serata. Pretelli ha optato per uno smoking sobrio, classico. Mentre laha voluto esagerare. Un abito a dir poco L'articolo proviene da KontroKultura.

Una dea sfolgorante! L'influencerha sfilato poi con un abito firmato Atelier Emé. Un luminoso abito argento interamente realizzato in tulle ricamato da piccoli specchietti e ...... a Marica Pellegrinelli in slip dress nero, daletteralmente spumeggiante a Caterina Balivo con smoking birichino. Venezia 2023, tutti i look (e i nostri voti) della cerimonia di ...Al #team delle chiome non raccolte si uniscono pure Mara Sattei (pure per lei riga al centro e capelli portati dietro le orecchie) eche però sfodera una chioma ultra sleek con riga ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia Whoopsee

Ieri sera al Festival di Venezia 2023 è andata in scena la prima del film Ferrari e tra gli ospiti che hanno calcato il red carpet c’era anche ...Nikita Pelizon ha sfilato sul red carpet di Venezia 80 con un abito che ha creato lei stessa. Ecco il significato.