Gironi Champions League | ecco le sorti delle italiane

(Di venerdì 1 settembre 2023), il Napoli si confronta con il Real Madrid. Mentre il Milan finisce nel girone dell’Inferno In questi giorni si sta parlando molto deidie proprio ieri sono svolti i sorteggi al Grimaldi Forum di Montecarlo. Dai sorteggi è uscito che il Napoli si confronterà con il Real Madrid, il Milan con il PSG, l’Inter affronterà il Benfica ed la Lazio con l’Atletico de Madrid.completi: Girone A – Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray Girone B – Siviglia, Arsenal, Psv Eindhoven, Lens Girone C – Napoli, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlino Girone D – Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad Girone E – Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, ...

Il 1° settembre, dopo il sorteggio deidi, è riservato a Roma , Atalanta e poi alla Fiorentina (Conference). Le prime due infatti sono impegnate in prima e seconda fascia del sorteggio di Europa League, che avrà luogo a ...Abbiamo a cuore la tua privacy...tra Kvara - Vinicius' Le italiane non possono lamentarsi per iin cui sono capitate, anzi Inter e Lazio sono davvero agevolate. 'Garcia ha molto da dimostrare contro la squadra della,...

In un intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Andrea Barzagli ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions per quanto riguarda le italiane. Il più duro è toccato al Milan: "Sì, ma non ...L'urna decide la composizione dei gironi e gli abbinamenti delle 32 squadre che partecipano all'Europa League 2023/2024: ecco le rivali di Roma e Atalanta ...