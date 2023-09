Gironi Champions League | Ancelotti | «Il Napoli ha mantenuto la sua rosa»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 settembre 2023), il commento del tecnico del Real Madrid, Carlo: «Ilfarà bene, come l’Union Berlino» Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato del sorteggio deidi, che vedrà le Merengues affrontare, Union Berlino e Braga. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. «Ilha fatto molto bene l’anno scorso. Ha cambiato allenatore, e lo conosco bene, ma con la stessa. Faranno molto bene, ne sono certo. L’Union Berlino è una grande squadra, non hanno individualità che fanno la differenza, ma difensivamente giocano molto bene. Il Braga cerca sempre di farlo, di proporre gioco, ed è un avversario da ...