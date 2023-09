Giovanni Malagò | “Euro 2032 importante anche per l’Italia del rugby”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Sono affezionato a questo sport, ma per farlo serve una casa, ossia uno stadio. Se vogliamo bene aldobbiamo fare il tifo per la candidatura a?. Sono queste le parole di, presidente del Coni, durante la presentazione della Nazionale diin partenza per il mondiale che si giocherà in Francia. “La candidatura di Roma, ritirata, penalizzò il, insieme al calcio, perché nel dossier eravamo obbligati a mettere 10 stadi. Non era coinvolta solo Roma, ma tutto il territorio. Era l’occasione per rigenerare le infrastrutture sportive, cosa che ha fatto la Francia. Noi, invece, non abbiamo alternative rispetto all’Olimpico”, conclude il numero uno del Coni. SportFace.