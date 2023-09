Giovanni | chi è il figlio di Claudio Baglioni | “Da piccolo | la sua figura è stata ingombrante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha scritto per ilil brano dal titolo “Avrai“, uno dei suoi singoli che sono stati più apprezzati. In seguito alla nascita diaveva rivelato di aver riscoperto gli aspetti più belli della vita. Tornare ad esibirsi dopo molto tempo di fronte al pubblico è stato dovuto maggiormente proprio al fatto di essere diventato padre. Come dichiarato da, in seguito alla nascita di, ha sentito il bisogno di essere nuovamente a stretto contatto con il suo pubblico, per poter regalare musica ma anche felicità. Come mamma e papà,è immerso nel mondo musicale. Il giovane si diletta particolarmente come strumentista: suona ...