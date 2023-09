Giallo a Tor Cervara | cadavere in un carrello della spesa

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un corpo senza vita di un uomo in un. Tragico ritrovamento in via Raffaele Costi, a Tor, periferia est di Roma. Secondo le prime informazioni l'uomo, di colore, sarebbe stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Ilè stato rinvenuto intorno alle 13.30 da una volantepolizia che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. Il, con una ferita da arma da fuoco all'addome, non è stato ancora identificato. L'episodio ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e lasciata avvolta in sacco dell'immondizia all'interno di un, due mesi fa a Primavalle.

