Giacomo Urtis e Fabrizio Corona | il matrimonio si farà ? Il chirurgo | “Non è uno scherzo”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Solo qualche giorno fa il gossip si è fatto incandescente quandoaveva fatto sapere di essere pronto a sposare, in quanto quest’ultimo gliel’avrebbe chiesto in vacanza. Tempo due giorni e l’ex re dei paparazzi sembrava smentire tali parole, ironizzando sul futuroe lanciando frecciatine al sistema. In queste ore però ildei vip è tornato sulla vicenda e ha fatto sapere che sarebbe tutto vero. Nessunoo invenzione, tanto che sarebbero già stati definiti i primi dettagli.: ilsi farà? Quandoaveva annunciato il...

Corona è tornato alla ribalta del gossip, recentemente, per via delle diverse news - poi smentite - che lo riguardavano, come il presunto matrimonio con, da lui prontamente smentito e ...Fabrizio Corona a Belve Lo scorso marzo, quando erano uscite le anticipazioni sull'intervista al chirurgo estetico- che lo vedevano coinvolto in prima persona per il presunto ...La notizia ormai ha fatto il giro del web: l'ex re dei paparazzi avrebbe fatto una proposta di matrimonio a, il chirurgo delle star. Quest'ultimo ha lanciato lo scoop alcuni giorni fa ...

Giacomo Urtis sul matrimonio con Fabrizio Corona: "È tutto vero" Libero Magazine

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis vicini alle nozze Sembra tutto vero. Le parole dei diretti interessati e i dettagli.Fabrizio Corona sarà il primo ospite della trasmissione di Francesca Fagnani! Ecco i dettagli della notizia!