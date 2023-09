Getta droga dalla finestra | arrestato dai carabinieri

(Di venerdì 1 settembre 2023) Comunicato Stampa Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provincialedi Benevento, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... una scocciatura di cui sbarazzarsi così come eri solo un contenitore usa edi eiaculazioni ... Dopo ladello stupro i ricordi sono imprecisi e cerchi in questa frammentarietà la ragione per ...La lotta alladeve tornare ad essere prioritaria per tutte le istituzioni e categorie della città. La notizia di quest'oggi che accende dei riflettori ma allo stesso tempofango su una ......e ancora diffusa tra le nuove generazioni che le riduce a cose e come cose le usa e" si deve ... se nei testi della musica trap che i nostri figli divorano si parla di, di stupri, di ...

Benevento, getta droga dalla finestra: arrestato 32enne anteprima24.it

Comunicato Stampa Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Coman ...Un 25enne è stato intercettato dalla polizia in via Lanza di Scalea. Prima di essere fermato per un controllo, il ragazzo avrebbe cercato di disfarsi di un involucro contenente la sostanza stupefacent ...