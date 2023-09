Gerry Scotti vs Mediaset | tensioni Crescono | Caduta Libera e nuovi progetti

Conduttrice di Canale5 pronta a stupire: nuovo progetto conin arrivo Intanto Michelle Hunziker , che a quanto pare sarebbe ancora single, tornerà presto protagonista in tv, dietro il ...Merlino lunedì 4 settembre, esattamente alle 16:55 salperà con il nuovo Pomeriggio Cinque e al termine della trasmissione darà la linea al nuovo ciclo di puntate di Caduta Libera conche ...E poi ancora ArteMakìa con Milo Scotton, detentore da quest'anno di un secondo 'Guinnes World Record per le sue imprese alla Scala Libera su Canale 5 a 'Lo Show dei Record' condotto da. ...

Per le sue vacanze in famiglia Gerry Scotti ha scelto l’Italia Tv Sorrisi e Canzoni

Nicola Savino si prepara al ritorno del suo 100% Italia, il game show di Tv8 in onda ogni giorno alle 20.30 ed in quella fascia oraria andranno in onda anche I Soliti Ignoti di Amadeus su Rai1 e ...Terra Amara, niente prima serata a settembre 2023: Terra Amara non va in onda di sera da settembre 2023. Ecco la programmazione.