Genoa | ds Ottolini | 'Mercato finito? Credo di sì Almeno in entrata'

Come riportato da Sky Sport,e Bari sarebbero al lavoro a Milano con i rispettivi ds (e Polito) per discutere gli ultimi dettagli. Aramu vicino al Bari, filtra ottimismo per il ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Marco, direttore sportivo del, conferma ai microfoni di Sky Sport il recente interessamento per Tanguy Ndombele del Tottenham: "Ci abbiamo pensato ma non penso ci siano più margini, abbiamo ...C'è aria di cambiamento in casa. Il club rossoblu, grande protagonista del mercato e scommessa della nuova stagione di Serie ...si sta valutando la possibilità di allontanare Marcodalla ...

Genoa, Ottolini: "Nbombelé Ci abbiamo pensato, ma non ci sono i ... TUTTO mercato WEB

Il Bari è vicinissimo a Mattia Aramu. Il trequartista del Genoa è pronto al trasferimento in Serie B dopo un anno in rossoblù ...Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, anticipa altre uscite di mercato sino alle ultime ore disponibili. Le sue parole su Kutlu ...