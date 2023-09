Genoa | Aramu ai saluti | visite in corso con il Bari

Il fantasista, 29 anni, passato in prestito dopo appena un anno in ...Seguiremo in questo post tutte le trattative, le operazioni in entrata e in uscita del. Sono in ballo le seguenti operazioni: Pellegri dal Torino, la cessione di Puscas,verso il Bari. ...Seguiremo in questo post tutte le trattative, le operazioni in entrata e in uscita del. Sono in ballo le seguenti operazioni: Pellegri dal Torino, la cessione di Puscas,verso il Bari. ...

Calciomercato Genoa, Aramu verso il Bari. Ottolini a Sky: “Ancora uscite da fare” Buon Calcio a Tutti

11.49 - Dettagli sulla trattativa per Aramu, ormai in via di definizione, vengono offerti da tuttomercatoweb. "Il fantasista approda in biancorosso in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso ...Il Bari ha ottenuto un nuovo rinforzo offensivo. Si tratta di Aramu, fantasista prelevato dal Genoa con la formula del prestito.