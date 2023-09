Gazzetta – Roma | Dan Friedkin rompe il silenzio | “Lukaku è un gran colpo in un grande mercato”

(Di venerdì 1 settembre 2023) 2023-09-01 00:50:01Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: A Montecarlo il numero uno giallorosso ha espresso tutta la sua soddisfazione per la squadra allestita: “Siamo molto contenti” Emanuele Zotti 1 settembre –Sarà per la soddisfazione di aver contribuito in maniera decisiva al terzostellare della sua gestione, o forse perché pian piano anche la trincea fatta die discrezione che da sempre caratterizza la gestione dellasi è lievemente aperta. Fatto sta che Dan, ormai esperto delle dinamiche digiallorosse (dopo essere stato protagonista delle trattative per portare Moutinho e Wijnaldum nella Capitale) sembra averci preso gusto e – a ...

Continua il cammino senza errori per l'Italia nella seconda gara dell'Europeo che si chiuderà aa metà settembre. Gli azzurri a ...In un'intervista a Ladello Sport Giovanni Malagò , presidente del Coni che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, ha parlato dell'arrivo di Lukaku allae di quanto ha alzato il livello della squadra: ...... scrive Massimo Cecchini su Ladello Sport . In fondo, il "Lukaku Day" , a queste ...che lo accompagna " le prime sedute di lavoro a Trigoria hanno regalato diverse sorprese riguardo a Big

Mou ne cambia 3, Pioli conferma tutti: Roma-Milan così in campo La Gazzetta dello Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Giovanni Malagò ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per commentare l'arrivo alla Roma di Romelu Lukaku. Il presidente del CONI ...In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Giovanni Malagò, presidente del Coni che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, ha parlato dell'arrivo di Lukaku alla Roma ...