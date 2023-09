Gazzetta – Milan-Taremi | salta tutto | no al rilancio Porto Adesso è corsa al 9

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 settembre 2023) 2023-09-01 01:00:19 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: I rossoneri non accontentano le richieste di club e giocatore. E ora? Sanabria piace, dura per Pavlidis, Jovic il più semplice Luca Bianchin 1 settembre –O È finita con un comunicato e una foto col presidente, come tutte le grandi trattative. Sì, ma qui il presidente era Pinto da Costa e il comunicato del. “Una riunione tra Pinto da Costa eha determinato la permanenza della punta iraniana ale la chiusura della trattativa col”. E allora addio al grande obiettivo dell’ultima settimana del… e non solo. Il momento decisivo, due sere fa, quando ilha detto no alle nuove condizioni imposte dal ...