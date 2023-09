Gazzetta – Inter | Klaassen dell’Ajax è l’idea nuova per la mediana Maxime Lopez e Ndombele lontani

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 settembre 2023) 2023-08-31 22:30:18 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Olandese classe 1993, gioca nell’Ajax, ha centrato la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League entrando nella ripresa contro il Ludogorets. Per i nerazzurri operazione possibile pagando solo l’ingaggio Andrea Ramazzotti 31 agosto – milano C’è anche Davynella lista dei giocatori che l’valuta come rinforzo last minute. L’obiettivo è quello di regalare a Inzaghi un giocatore in più per la(diventerebbe a 7 e non più a 6 elementi come adesso). L’olandese classe 1993ha esperienza in Europa, con i club (Ajax e Werder Brema) e con la nazionale, ha centimetri (185) e versatilità tattica (può fare il trequartista, la mezzala e pure il regista): tutte ...