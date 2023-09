Gatto solo in casa apre il freezer I padroni lo vedono dalle telecamere di sorveglianza e chiamano la polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tornare avacanze e chiedersi come mai si siano scongelate le cose riposte nelè una cosa che può capitare a tutti. Ma scoprire che sarà così prima ancora di varcare la soglia è ben più raro. È accaduto al tiktoker @allthewhilekyle che ha postato un video per rendere conto dell’accaduto. Assieme alla sua famiglia è partito per un breve soggiorno fuorie ha lasciatoil suo. Visionando ledi, ha visto il felino girovagare qua e là ma soprattutto lo ha visto avvicinarsi ale aprirlo. Ora, i cibi si sarebbero certamente scongelati, con illì a guardare. Ma il tiktoker ha pensato di chiamare la. Sì, per chiudere il ...