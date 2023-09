(Di venerdì 1 settembre 2023) Dynamo è uncosì goloso che ha messo a segno una strategia per cercare di farsi dare cibo dai passanti, malgrado la sualo nutra come si deve e lo tratti con i guanti:didi, così che le persone impietosite lo sfamino a dovere. Ecco allora che la sua amica umana, accortasi del trucchetto, ha deciso di avvisare i vicini con unappeso a un palo del telegrafo. “Per piacere, non date da mangiare a Dynamo”, si legge nel foglio per le strade di Bulwell, Regno Unito, “è unche farà finta didimentre vive una vita di sfrenata indulgenza. Stiamo parlando di pasti gourmet artigianali cotti al vapore tre volte al giorno, oltre a prelibatezze come il salmone ...

