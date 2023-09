Garcia | “Lindstrom può giocare dovunque Sul mercato trattiamo due cessioni”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Napoli, Rudi, alla vigilia della terza giornata di campionato contro la Lazio. L’allenatore del Napoli, Rudi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato di Serie A dove, allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno la Lazio. Ecco le parole: Sul sorteggio dei giorni di Champions League: La sfida con il Real Madrid è emozionante, sono una delle migliori squadre al mondo e dobbiamo arrivare pronti a quel momento Il tecnico francese ha poi fatto capire che ilin entrata è chiuso. Per quanto riguarda quello in uscita, si aspetta l’ufficialità di Lozano al PSV e si sta trattando per la cessione di Diego Demme. Sulla partita di domaniè stato chiaro: “c’è una gara da vincere per noi, nove punti su nove ...

Le parole di Rudi: "Il mercato non è chiuso. Poi parliamo solo di Napoli - Lazio. Sorteggio ... "Contento dima arriva da una squadra che ha già giocato due partite. Lozano, ...Nn do informazioni agli avversari sul suo utilizzo (ride ndr)': 'Vedoin tutti i ruoli d'attacco. E' una risorsa inetessante, come Lozano, può giocare su ambedue le fasce ed abbinato ...Il Napoli proegue nel proprio lavoro sul calciomercato e, dopo l'arrivo die il prossimo addio di Lozano vicino al Psv, aspetta in attesa magari di qualche colpo ...posto da Rudiche lo ...

RILEGGI IL LIVE - Garcia: "Lindstrom un talento in più, domani sarà ... IamNaples.it

Per ora sono ancora nostri però”. Parole al miele anche per Jesper Lindstrom, l’ultimo colpo di mercato del club azzurro: “Sono contento, è un talento in più nella nostra rosa – ha dichiarato Garcia – ...Alla viglia della sfida tra Napoli e Lazio, il tecnico dei partenopei Rudi Garcia ha presentato la gara in conferenza ... in classifica e prenderemo dei punti a degli avversari diretti. Lindstrom