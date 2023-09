Garcia | «Il Real in Champions? È un giusto ritorno delle cose»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 settembre 2023) Come era pensabile la prima domanda rivolta al tecnico del Napoli, Rudinella conferenza di presentazione della gara contro la Lazio è sul sorteggioin cui gli azzurri hanno trovato ilMadrid di Carlo Ancelotti nei gironi «Sorteggiopoteva essere peggio come poteva essere meglio.Madrid uno dei più grandi club al mondo, è un. Nel 2015-16 avevo qualificato la Roma e il sorteggio aveva dettoMadrid. Mercato non è chiuso ma penso che non si saranno grandiin entrata. In uscita sono in trattativa l’uscita di Lozano e di Demme. Per il momento sono nostri giocatori» L'articolo ilNapolista.