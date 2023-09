Gaffe in Diretta ai Sorteggi di Champions | la Presentatrice Reshmin Chowdhury Inciampa sul Nome di Kvaratskhelia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Durante la cerimonia dio per laLeague 2023/2024, la conduttricefa unasulla stella del Napoli, Khvicha. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Gli errori possono capitare a tutti, ma quando accadono indurante un evento importante come idellaLeague, attirano sicuramente l’attenzione., la nota conduttrice sportiva e giornalista britannico-bengalese che ha presentato la cerimonia, ne è stata protagonista per unapiuttosto imbarazzante. LasuNel presentare la squadra del Napoli, campione in carica della Serie A italiana, la ...

... forse con qualcheda qualche rete privata televisiva o cose di questo tipo. Più volte sempre ... Di qui l'allarme sulle forme di elezione, a cominciare da quella del premier, che, come ...Scenetta esilarante quella andata in onda durante l'ultima puntata di Estate in. I telespettatori, in apertura di puntata, hanno infatti potuto godersi un momento di humor ...la drammatica...Ladel marito di quest'ultima, il ministro Lollobrigida (" I poveri in Italia mangiano meglio dei ricchi ") non era ancora stata dimenticata quando in scena è irrotto Andrea Giambruno . Il ...

Appendino, gaffe in diretta: "Multe Educazione civica". Ma è in auto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Reshmin Chowdhury, la conduttrice che ha presentato la cerimonia di compilazione dei sorteggi di Champions League 2023/2024, ha fatto una gaffe sul ...Mentre la Presidente del Consiglio annuncia di voler andare a Caivano, luogo di violenze e abusi ai danni di due bambine, il suo compagno - Andrea Giambruno - pronuncia in diretta frasi indifendibili ...