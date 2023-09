Gabon | generale Oligui promette istituzioni ' più democratiche'

IlBrice Oligui Nguema, che ha guidato il colpo di stato militare in, ha promesso di "riorganizzare" le istituzioni in modo "più democratico" e più rispettoso dei "diritti umani.In un discorso trasmesso oggi in tv, il nuovo uomo forte delBrice Oligui Nguema, ha criticato la corruzione tra fra gli imprenditori assegnatari di appalti pubblici, e ha esortato i leader aziendali a impegnarsi per lo "sviluppo del paese". Il ...Prima di tutto il, un tempo rifugio dorato dei funzionari francesi, non fa parte del Sahel ma ... L'esercito che ha deposto il leader al suo terzo mandato ha annunciato che ilBrice ...

Il generale Brice Oligui Nguema, che ha guidato il colpo di stato militare in Gabon, ha promesso di "riorganizzare" le istituzioni in modo "più democratico" e più rispettoso dei "diritti umani. "Lo ...Siamo in molti ad auspicare da tempo che l’esempio storico del comandante Hugo Chavez possa radicarsi e moltiplicarsi in molte aree del pianeta, in particolare in Africa e in Medio Oriente. I recenti ...