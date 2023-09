Frosinone | UFFICIALE | preso un centrocampista

Commenta per primo IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Spezia Calcio per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mehdi Bourabia . Il centrocampista classe 1991 arriva a ...Caleb Okoli è un nuovo difensore del: il club ciociaro ufficializza anche l'arrivo del giocatore ex Atalanta Caleb Okoli è un nuovo giocatore del, che ne ha ufficializzato l'acquisto. IL COMUNICATO - IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per l'acquisizione delle prestazioni sportive ...Colpo Reinier per l'attacco dell'arrivo dell'attaccante brasiliano al club gialloblù Reiner è un nuovo giocatore del, che ne ha ufficializzato l'arrivo con un comunicato. IL COMUNICATO - Il...

Frosinone, UFFICIALE: ecco Reinier dal Real Madrid | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Si tratterebbe di un ritorno in granata dopo la stagione 21/22. AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Ancora Frosinone scatenato. Ufficiale l'arrivo del difensore Okoli dall'Atalanta: "Il Frosinone Calcio ...SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Audace Cerignola i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ismail Achik (30.07.00, Casablanca, Marocco); ...