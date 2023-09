Frosinone | preso anche Bourabia

Di Francesco in conferenza stampa ha parlato del match e anche dei nuovi acquisti, in particolare delle condizioni di e di Reinierin prestito dal Real Madrid . Udinese -, le ...Ilscatenato nelle ultime ore di mercato. Dopo aver chiuso per Reinier ed Okoli, ha sistemato il centrocampo. E' arrivato Mehdi Bourabia a titolo definitivo dallo Spezia. Trentadue anni, è un ...Commenta per primo IlCalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Spezia Calcio per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mehdi Bourabia . Il centrocampista classe 1991 arriva a ...

Colpo Frosinone, preso Reinier: è ufficiale. Il Real lo pagò 30 milioni AreaNapoli.it

Le dichiarazioni dell'allenatore dei gialloblu in conferenza stampa in vista del match contro l'Udinese: l'analisi sui due acquisti in prestito dalla Juve, la scelta del portiere e gli obiettivi ...Il Frosinone scatenato nelle ultime ore di mercato. Dopo aver chiuso per Reinier ed Okoli, ha sistemato il centrocampo. E' arrivato Mehdi Bourabia a titolo definitivo dallo Spezia. Trentadue anni, è ...