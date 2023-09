Frosinone | colpo anche per la difesa | ufficiale Okoli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Calebè un nuovo difensore del: il club ciociaro ufficializzal’arrivo del giocatore ex Atalanta Calebè un nuovo giocatore del, che ne ha ufficializzato l’acquisto. IL COMUNICATO – IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Caleb. Il difensore classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024.

Reinier per l'attacco del Frosinone: ufficiale l'arrivo dell'attaccante brasiliano al club gialloblù Reiner è un nuovo giocatore del Frosinone, che ne ha ufficializzato l'arrivo. Colpo per il Frosinone. I ciociari ufficializzano infatti il prestito secco dal Real Madrid di Reinier Jesus Carvalho, di professione centrocampista, classe 2002. Il ragazzo nell'ultima stagione ha ...

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Colpo in entrata del Frosinone. Mehdi Bourabia, ci siamo. Trovato l'accordo tra le parti per il centrocampista classe 1991, che si trasferisce in gialloblu. Bourabia lascia ...Il Frosinone ha ufficializzato l'arrivo di Reinier dal Real Madrid: nuovo tassello per il centrocampo di Eusebio Di Francesco ...