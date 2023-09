Franz Ferdinand | le foto del concerto a Lignano

Leggi su udine20

(Di venerdì 1 settembre 2023) Magnificodeinell’ultima notte di agosto aSabbiadoro per festeggiare i loro vent’anni di carriera. La data diall’Arena Alpe Adria all’interno della rassegna “Nottinarena” è stata l’unica nel nordest. La band indie rock scozzese ha suonato e cantato i pezzi del loro primo Best Of “Hits to the Head” che contiene tutti i loro grandi successi che dal vivo, da Take Me Out a No You Girls, passando per Do You Want To, Ulysses, Love Illumination, This Fire, Can’t Stop Feeling. Isono una della più amate e influenti rock band del panorama alternative mondiale. Alex Kapranos, frontman dei: “È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che ...