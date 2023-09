FOTO – Pavard | pronta la presentazione! Anticipazione dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo il suo arrivo ufficiale di mercoledì, è in preparazione il video di presentazione di Benjamin. Dall’Inter arriva un’. PRESENTAZIONE – Tanta attesa per il video di presentazione di Benjamin, nuovo difensore. Presentazione che dovrebbe arrivare a breve, vista l’pubblicata sul profilo Twitter della società. “The Frenchman”, “Il Francese”. Questo il titolo della locandina del video in arrivo. Abbiamo un altro caso per voi #ForzaInter #WelcomeBenjamin pic.twitter.com/aHms52E7Us — Inter (@Inter) September 1, 2023 Questa lapubblicata dai nerazzurri. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...