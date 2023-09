Formula 1 | nelle prove libere del gp di Monza la Ferrari torna brillante e si avvicina alla Red Bull

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Reddavanti, ma unafinalmentee competitiva, almeno per il secondo posto. Ledel venerdì didicono che la Rossa è molto più vicina ai rivali anglo-austriaci, dopo le tante difficoltà viste negli ultimi gran premi. Un ottimo inizio sul circuito italiano per il team di Maranello, che ha montato su entrambe le vetture la quarta power unit di stagione. Sul giro secco le prestazioni sono risultate ottime, con le SF-23 addirittura più veloci in fondo al rettilineo principale. Nel pomeriggio, poi, sia Charles Leclerc che Carlos Sainz (29 anni oggi) hanno testato gomma media e soft e cercato il giusto bilanciamento, necessario su una pista come. Lo hanno fatto sperimentando due diverse ali posteriori, una dal profilo singolo e una doppio. Di ...

