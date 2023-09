Formula 1 | flop Monza | il motivo è da brividi

(Di venerdì 1 settembre 2023) Brutto colpo per la Ferrari, è arrivato l’abbandono proprio in una delle gare più importanti In questo weekend si assisterà ad uno dei Gran Premi tra i più importanti al mondo. Sulla pista dell’autodromo di, infatti, le macchine di1 sfrecciano da ben 70 anni ma in questa prossima edizione della gara ci sarà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

F1 GP Italia Red Bull Perez - Obiettivo riscatto per Sergio Perez in vista del prossimo Gran Premio d'Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di1. Dopo il quarto posto ottenuto a Zandvoort, arrivato dopo una penalità di tempo che l'ha fatto scivolare alle spalle di Pierre Gasly (3°), il messicano vuole tornare ad occupare uno dei tre ...Dopo l'ennesimostagionale vissuto a Zandvoort e mitigato solo in parte dal quinto posto di Carlos Sainz, l'auspicio è che il Tempio della Velocità possa favorire le caratteristiche tecniche ...Romelu e l'idolo Adriano: ma chea Roma Agli occhi dei più critici, non giocano certo a favore ... Vierchowod: la 'Magica' di Liedholm Se restiamo nel campo dei 'prestiti' non c'è dubbio ...

Formula 1, flop Monza: la notizia è clamorosa SportItalia.it

Brutto colpo per la Ferrari, è arrivato l'abbandono proprio in una delle gare più importanti.Niente soldi out per la gara di domenica ...Ci sono 81 mila posti a tempo inderminato, secondo il ministero, soltanto il 50 per cento è stato coperto. Uil: oltre 200 mila supplenti. Allarme presidi: troppe reggenze ...