Formazioni ufficiali Sassuolo-Hellas Verona | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la terza giornata di. I neroverdi sono chiamati ad una reazione dopo le due sconfitte arrivate nelle precedenti partite. La buona notizia è il ritorno a disposizione di Domenico Berardi dopo le vicissitudini legate al calciomercato. Vedremo se Alessio Dionisi lo farà partire dall’inizio o a gara in corso. L’, invece, arriva da due successi ed è in gran fiducia. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di venerdì 1 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...