Fnomceo e Fnopi | al via tre tavoli di lavoro congiunto

(Di venerdì 1 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Su “Case della comunità”, “Emergenza-urgenza” e “Carenze di personale e dignità professionale” la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri () e la Federazione degli Ordini delle Professioni infermieristiche () – che insieme rappresentano quasi un milione di professionisti in Italia – hanno avviato, per la prima volta, trediper elaborare analisi e proposte condivise. Si tratta del secondo atto del “patto di diamante” siglato dalle due Federazioni nel 2022 in occasione del primo confronto ufficiale dei due Comitati Centrali, durante il quale era stato avviato un percorso teso a non consentire più a nessuno di dividere e strumentalizzare medici e infermieri, che da sempre lavorano insieme per garantire ai cittadini tutte ...