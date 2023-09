Fiumicino | inciviltà senza fine | “Rifiuti abbandonati da un mese in via Bignami Funziono o no il drone?”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 settembre 2023)– “Funziona ilper stanare gli zozzoni?“: è la domanda che si pone un cittadino che, tramite una segnalazione, denuncia lo stato di degrado in cui versa via Amicoall’Isola Sacra. “E’ stato ripulito un canneto dove si rifugiava da mesi un povero barbone – spiega il cittadino – e poi l’immondizia è stata lasciata tutta lì sul marciapiede. La situazione non cambia da un.”. Eppure, c’è una “novità” che è stata messa in atto per contrastare l’abbandono sconsiderato deisul territorio, dove troppo spesso spuntano delle vere e proprie discariche a cielo aperto: l’utilizzo di unper monitorare il territorio e stanare gli zozzoni (leggi qui). Il sofisticatoera già stato fatto volare nei giorni scorsi su alcune vie di Isola ...