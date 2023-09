Fisco | per le imprese percorso a ostacoli tra costi e burocrazia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Molte tasse portano a molti”, legati anche ai “tantissimi controlli”, e “l’evasione aumenta. Paradossalmente, meno tasse porterebbero menoe le pagherebbero tutti, come succede nei Paesi anglofoni”. Lo ha detto Daniele Pescara, Ceo di Daniele Pescara Consultancy e socio del gruppo MP, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.“La soluzione sarebbe semplice: decidere un’aliquota fissa o una flat tax”, spiega. “Sono favorevole alle cose semplici”, prosegue Pescara, per il quale “la cosa pubblica in Italia ha deiincredibili e l’unico modo per sostenerla è quello di aumentare le tasse”. Riguardo agliche finora hanno impedito delle riforme, l’imprenditore sottolinea: “Quando esiste una nuova iniziativa che ovviamente prevede un ...