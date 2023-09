(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Piano di semplificazione per la scuola, presentato dal Ministro dell’istruzione e del merito nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2023, prevede, tra i diversi interventi in favore delle famiglie, degli studenti e delle istituzioni scolastiche, una specifica iniziativa funzionale ad evolvere la soluzione dita (FEA), denominata “Sigillo”. L'articolo .

Importanti novità per la: tra i diversi interventi in favore delle famiglie, degli studenti e delle istituzioni scolastiche, il Piano di semplificazione per la scuola, presentato il 20 aprile scorso, prevede ...... raccontata da Matteo Garrone in 'Io Capitano', Marco Biscarinila colonna sonora di 'Lubo', ...classica di composizione passando per il rock industriale fino ad arrivare alla musica. ...Per ridurre al minimo questi rischi la conservazionedeve essere eseguita a norma di Legge, seguendo precise regole: prodotta e conservata in formato XML . possedere ladigitale . ...

Firma elettronica avanza, ecco la novità del Ministero: contratti firmati da remoto e pratiche velocizzate. NOTA Orizzonte Scuola

La conservazione obbligatoria delle fatture elettronica deve avere requisiti specifici: ecco come farla e come funziona e i vantaggi di Libero SiFattura ...Non basta una firma elettronica semplice per sottoscrivere dichiarazione fiscali. Vediamo le caratteristiche che deve avere il documento informatico.